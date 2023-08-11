الوحدة المحلية بسمالوط في المنيا تواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.
رئيس مركز سمالوط بالمنيا
من جانبه تابع سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أعمال تبطين ترعة عزبة مترو طريق العمودين على ترعة سرى باشا، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مؤكدًا أن أعمال التأهيل الجارية ستسهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.
حل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع
وأشار إلى ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية أثناء التنفيذ لضمان الانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.
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