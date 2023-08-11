الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التخطيط تستقبل 44 من طلاب الجامعات ببرنامج التدريب الصيفي

وزارة التخطيط، فيتو
وزارة التخطيط، فيتو

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدفعة الثانية من طلبة الجامعات المصرية ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات في دورته السادسة والذي تعقده الوزارة سنويًا بحضور  طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية وعدد من قيادات الوزارة.

الجامعات المصرية 

وضمت الدفعة الثانية 44 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية المختلفة وكذلك بتخصصات مختلفة، وشهد حفل استقبال الدفعة عرض فيديوهات تشرح ملف عمل الوزارة ودورها في الدولة وكذلك المشروعات التي تعمل عليها.

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رؤية مصر 2030

وأوضحت هالة السعيد أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الرؤية والخطة للدولة المصرية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتي تمثل الرؤية المستقبلية للدولة، والتي يتم وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية في إطار الرؤية، مؤكده أن تلك الخطة تتم بشكل تشاركي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحه أن ذلك يُعد جزء أصيل من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

كما استعرضت السعيد عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز موظفي الدولة على التميز، فضلًا عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف الارتقاء بخصائص السكان مع ضبط معدلات النمو السكاني ويتم بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة ومن ضمنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي.

وخلال كلمته أكد طارق عبد الخالق اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كإحدى هيئات الجهاز الإداري للدولة ببرنامج التدريب الصيفي للطلاب، مؤكدًا حرص الوزارة على استدامة تبنى البرنامج ونظيمه وفقًا لأسس علمية وتوفير مشرفين من القيادات والعاملين بالوزارة لتعريف الطلاب بدور الوزارة والمشروعات التي تعمل عليها والوحدات والقطاعات داخلها وكذلك البرامج التي تقوم الوزارة بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام على تنفيذها.

واستعرض فريق عمل الموارد البشرية، الدفعات التي شاركت بالبرنامج منذ إطلاق الدورة الأولى لها موضحًا أن الهدف منه يتمثل في تهيئة الطلاب لسوق العمل، واجتذاب المواهب الشابة، وتهيئة قادة المستقبل، متابعًا أن البرنامج يأتي بمشاركة كل الجامعات الحكومية والخاصة، من مختلف التخصصات ومنها تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والإحصاء.

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