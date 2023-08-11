الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تحسن لمدة أسبوع في درجات الحرارة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود تحسن نسبي في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم حيث يكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وتحسن نسبي في حالة الطقس، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 33:34 درجة. 

كما تنشط الرياح علي مختلف الأنحاء مما يزيد الإحساس بتحسن في حالة الطقس، ولكن تبقي الأجواء حارة حين التعرض للأشعة الشمس المباشر. 

حالة الطقس غدا السبت 12-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا. 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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