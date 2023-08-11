الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض خلخالا نادرا للأميرة مريت

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير خلخال للأميرة مريت مطعم بدلايتين على شكل مخلب، من عصر الأسرة ١٢ للملك سنوسرت الثالث (١٨٨٧–١٨٤٩ق.م).

 

واهتم الملك «سنوسرت الثالث» «بالعرابة المدفونة» وإلهها، وأقام مقبرة ثانية لنفسه في هذه البقعة في جهة الصحراء على مسافة بعيدة جنوب الجبانة الملكية التي دفن فيها «أوزير خنتي أمنتي»، وفي هذه الجهة أقام لنفسه مقبرة، وربما كان الغرض منه أحد أمرين، إما أنه كان قبرًا ليُدفن فيه، أو أنه كان مكانًا أُعدَّ لدفن «الكا» أو الروح، حيث كان يقدم له القرابين.

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حكم الملك سنوسرت الثالث

وبنى الملك«سنوسرت الثالث» هرمًا من اللبن، وكساه أحجارًا، ويقع في دهشور شمالي «اللشت»؛ أي في «اللاهون» وسماه «حتب» (أي سلام)، ويمتاز بتصميم حجرة الدفن فيه، فقد وضع مدخلها بعيدًا عن بناء الهرم في الجهة الغربية، كما كان لها مدخل آخر في الجهة الشرقية يؤدي إلى قاعة تخترق مقبرة إحدى الملكات وثلاث أميرات حتى يصل الإنسان إلى هذه الحجرة، وهذه طريقة مبتكرة فريدة في بابها في هذا العصر، وقد كشف عن هذه الحجرة «دي مرجان».

ووجد بالقرب من هذا الهرم مدافن الملكة «نفر هنت» والأميرات «منت » و«سنتسنب » و«مريت» و«سات حتحور»، ويحتمل أن الأخيرة هي أخت الفرعون، أما الثلاث الأخر فهنَّ بناته، وقد وجد اسم «سنتسنب» على تابوتها المنحوت من الحجر الجيري الابيض.

وأعلن المتحف المصري بالتحرير، عن تنظيم تجربة فريدة لزواره من الصغار، وهي متحف مخصص للأطفال يضم قطعا مستوحاة من مصر القديمة.

وتتنوع القطع المعروضة بمتحف الطفل في المتحف المصري بالتحرير ما بين الأهرامات والتماثيل والتوابيت ولكنها مصنوعة من مكعبات الليجو لتتيح للأطفال فرصة التعرف على الحضارة المصرية القديمة بشكل مبسط.

متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير

ويضم المتحف 6 قاعات مقسمة إلى موضوعات رئيسة لأهم أركان الحضارة المصرية القديمة، مثل الحياة اليومية والكتابة والملك وعائلته والمعتقدات الدينية والعالم الآخر والمعبودات المصرية القديمة. 
 

ويتضمن المتحف 19 قطعة مصنوعة من مكعبات الليغو تصور أهرامات الجيزة وأبو الهول والكاتب المصري وقناع توت عنخ آمون الجنائزي والتوابيت وأدوات الزينة بالإضافة إلى التحنيط في مصر القديمة وكلها مصنوعة بالمكعبات".

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للملك تحتمس الثالث

المخزن الخفي، طريقة تخزين الآثار في بدروم المتحف المصري بالتحرير

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