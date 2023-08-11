التموين: فتح المخابز البلدية من 5 صباحا حتى 5 مساء

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح المخابز البلدية لأصحاب البطاقات التموينية، اليوم الجمعة، من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

صرف الخبز على بطاقات التموين

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

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تكلفة إنتاج رغيف الخبز

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات منظمة لعملية إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم الذي يتم صرفه على بطاقات الخبز للمواطنين، المقدر بنحو 270 مليون رغيف يوميا لـ 70 مليون مواطن، حيث أدت هذه القرارات إلى زيادة الدعم المتخصص لإنتاج رغيف الخبز إلى 95 مليار جنيه سنويا.

وشملت القرارات التي أصدرها وزير التموين أن تتحمل الدولة 96 قرشا للرغيف في المخابز البلدية التي تعمل بالسولار، و90 قرشا للمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي، و103 قروش في المخابز التي تنتج الخبز المجري التي تعمل بالسولار، و97 في المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتتحمل الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية فارق السعر الجديد في السولار، وسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار على الحسابات البنكية لأصحاب المخابز طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

وأكدت وزارة التموين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار.

وأضافت أن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار له عائد اقتصادي كبير، ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مرحلتين لتنفيذ المشروع، تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزا بلديا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي، وتشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك، وتم الانتهاء من 3241 مخبزا في 31/12/2021 بنسبة تنفيذ 58%.

وأوضحت أن العمل في المرحلة الثانية لا يزال مستمرًا في تحويل 284 مخبزًا بلديًا التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.