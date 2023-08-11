الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

ندوات تعريفية وتوعوية لوحدة السكان بقرى كوم أمبو في أسوان

ندوة في أسوان، فيتو
ندوة في أسوان، فيتو

نظمت وحدة السكان فى قرية سبيل مكى التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الكفور بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعض الندوات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة بمتابعة من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وبحضور الشيخ أبو الحسن عبد السميع مدير إدارة وعظ كوم أمبو وعضو وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، والشيخ حسن صديق واعظ بالأزهر الشريف وعضو وحدة لم الشمل، ورانيا مغربي رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وأيضًا سحر أمين مقرر اللجنة الفرعية لوحدة السكان.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.

وقد قامت مرفت يوسف منسق مشروع قيم وحياة بأسوان بإلقاء ندوة تعريفية ضمن أنشطة مبادرة " حياتنا فى قيمنا "، بالإضافة إلى ندوة توعوية أخري ضمن مبادرة " زواج بلا عناء "، والتي تستمر فعاليتها في إطار خطة وحدة السكان الهادفة لحث المواطنين علي عدم المغالاة فى المهور ومتطلبات الزواج للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج.

 

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​ أسوان تنظيم ندوة تثقيفية السكان زواج مبادرة

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