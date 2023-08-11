الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

وزارة العمل تنظم فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكتروني في أسوان

دورة تدريبية, فيتو
دورة تدريبية, فيتو

تفقد فوزي صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكتروني بمركز التدريب المهني بالمحمودية التابع بالمديرية وذلك في إطار الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل الحر، ووفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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ونقل فوزي صابر تحيات وزير العمل ومحافظ أسوان للمتدربين لحرصهم على التدريب وإكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم لسوق العمل، مقدمًا شكره لبرنامج الأغذية العالمي على تنظيم مثل هذه البرامج التي يتطلبها سوق العمل حتى يستطيع الشباب تنفيذ مشروع خاص بأقل تكلفه، والتي أصبحت لغة العصر الحالي.

وناشد مدير مديرية العمل المتدربين على الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم في نهاية الدورة التدريبية، فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤب للارتقاء بمستوى الشباب، مقدمين شكرهم أيضًا للوزير حسن شحاتة، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية في مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى.

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​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان وزير العمل تدريب العمل

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