الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله في 14 شارع بحي وسط

محمد الشريف محافظ
محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فيتو

أكد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

 

 وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

Advertisements

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 14 شارع بنطاق حي وسط عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التالية: (شارع الإمام مالك بالعطارين- واصلاح هبوط الطريق الدائري امام مول لمعي- شارع اسنا (التأمينات) بعد انتهاء أعمال الكهرباء- شارع كانوب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء-  شارع ممفيس بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- بشارع المهدي العباسي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- داخل كلية الطب بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- تقاطع سعد الله حلابو  بعد انتهاء المرفق المياه- طريق قنال السويس السريع أسفل كوبري محرم بك- شارع بدر الجمال امبروزو بعد انتهاء أعمال شركة المياه- شارع فتح باب تقاطع زين العابدين بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - المشير أحمد بدوي الرصافة محرم بك بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - نصر أحمد زكي بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - موسي كاظم بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار طقس الاسكندرية

مواد متعلقة

بالخطوات، كيف تحصل على أراض صناعية كاملة المرافق؟

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم

صفقات تنتظر الحسم في الزمالك بالميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

سيدة تستدرج زوجها لتصويره في أوضاع مخلة بمدينة نصر

بيان هام من المسجد الحرام حول تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

محمد شريف يتوصل لاتفاق مع نادي الخليج السعودي

حقيقة توقيع محمد شريف مهاجم الأهلي للخليج السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

المزيد

خدمات

المزيد

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم

بالخطوات، كيف تحصل على أراض صناعية كاملة المرافق؟

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

أمين الفتوى يوضح حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت عالي

المزيد
الجريدة الرسمية