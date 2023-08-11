الرياضة تسعى لرفع الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة القيادي بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة عن "رفع الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة القيادي" وذلك بمركز شباب الجديدة، من ضمن خطة النشاط العام بمركز شباب الجديدة التابع لإدارة شباب الداخلة.

هذا وقد جرت هذه الندوة بالتعاون مع مركز إعلام الداخلة بمقرر المجلس القومي للمرأة بالداخلة، وقد كان عدد المشاركين ٣٠ عضوا.

حاضر في الندوة إنصاف عبدالله علي أحمد، وتحدثت عن تعريف مبسط عن دور المرأة فى المجتمع، فقد شاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكان لها أدوار أخرى عديدة كشاعرة وملكة وفقيهة ومحاربة وفنانة ومعالجة وغيرها، ولعل الدور الأساسي يتمثل في بناء أسرتها ورعايتها حيث يقع على عاتقها كأمل مسؤولية تربية، وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعاليّة مثل الرجل، والمساهمة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة الثقافيّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة.

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وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات والدول الاهتمام بهذا المجال، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات، وأشارت هذه الفعاليّات بكافة أشكالها المتنوّعة إلى أهمية دور المرأة، وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين فالمرأة في أسرتها تشغل مكانة اجتماعيّة معينة، ويتوقع منها القيام بمجموعة من الأنماط السلوكية تمثّل الدور المطلوب منها. وتتجلى مساهمة المرأة وأثرها في المجتمع من خلال مساهمتها في بناء الأجيال، إضافة إلى أن للمرأة الفضل في العديد من الاختراعات.

ومن جانبه أوضح شوقى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أن تقديم الندوة يبين فيها مكانة المرأة في الإسلام والقرآن ويوضح حقوق المرأة ودورها في بناء الأسرة وتنمية المجتمع، وتحمل مسؤوليات الحياة.

يأتي فعاليات الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، برعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.