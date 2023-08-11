جونير سامي «إديسون المنيا»، طفلة تخترع صوبة زراعية تتحدى الظروف المناخية (فيديو وصور)

ما بين سنوات وسنوات، يأتي أحدهم ليُغير العالم ويبتكر شيئًا من شأنه أن يجعل الحياة مختلفة تمامًا عما كانت عليه أمام الملايين، وهو ما تمكنت منه «جونير» الطفلة الملقبة بـ إديسون المنيا، لم تتجاوز عامها الإثني عشر عامًا بعد؛ إبنة عروس الصعيد والتي ابتكرت ما قد يُحدث ثورة في عالم الزراعة، بل من الممكن حال نجاح الاختراع ألا يكون هناك خوفًا من ضياع المحاصيل الزراعية بالمعنى الذي يعرفه العالم حتى كتابة هذه السطور.

Advertisements

مخترعة الصوبة الزراعية جونير سامي شفيق، فيتو

عاشقة الاختراع والاكتشاف

«أنا بعشق الاختراع والاكتشاف من وأنا صغيرة والحمد لله بابا وماما وأختي بيشجعوني على كل حاجة».. بكلمات ممزوجة ببراءة الأطفال تحدثت "جونير سامي شفيق" في حديث خاص لـ فيتو، مضيفة أنها بدأت بعمل سيارة تسير بريموت كنترول وبعدها خلال أزمة فيروس كورونا قامت بصنع جهاز للتعقيم وغيرها من الأشياء.

صوبة زراعية تتحدى الظروف المناخية جونير سامي شفيق، فيتو

صوبة ذكية تتحدى الظروف المناخية

وقالت: "الفكرة بدأت من موت نباتات خاصة بي، وكان هذا يرجع لإهمالي لها بسبب انشغالي بالامتحانات والمذاكرة، هكذا تستكمل إبنة الصف الخامس الابتدائي الحديث"، مضيفة لذلك فكرت في اختراع صوبة زراعية تتحدى الظروف المناخية جهاز يعمل بشكل اتوماتيك بدون تدخل بشري.

الطالبة جونير سامي شفيق، فيتو

وأشارت لذلك اخترعت صوبة ذكية تتحدى الظروف المناخية تعمل بشكل أوتوماتيك بدون تدخل بشري، مؤكدة أنه مزودة بحساس «بامب» في حالة أن النبات يحتاج إلى مياه يتم الري بدون تدخل بشري.

طالبة المنيا جونير سامي شفيق، فيتو

وأضافت، كما طورت الجهاز أيضا بحساس للحرارة وأخر للضوء حيث الأخير مزود بكفر في حالة احتياج النبات إلى الضوء يتم غلق الكفر بشكل أوتوماتيك بينما حساس الحرارة مزود بمروحة وموتور وباب حيث يعمل وفق احتياج النبات سواء للتهوية أما لا وفقا لعوامل الجو وبشكل أتوماتيكي كما تم إضافة شاشة "lcd" تعطي بيانات عن كل ما يجري داخل الجهاز.

إديسون المنيا جونير سامي شفيق، فيتو

وتابعت جونير، أن الصوبة الذكية هذا مختلفة عن الصوبة العادية حيث هذه تعمل بشكل اوتوماتيك بدون تدخل بشكل عكس العادية كما أن سعرها منخفض مقارنة مع الصوبة العادية.

الطالبة جونير سامي شفيق محافظة المنيا، فيتو

مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر

وأوضحت والدة الطفلة جونير، أن ابنتها شاركت في العديد من المسابقات منها "مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر ISEF Egypt" وصعدت حتى المشاركة على مستوى المحافظة ومسابقة المبتكر الصغير ومسابقة مناخ أفضل وصلت بهم حتى المشاركة على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشاركة في مسابقة الأسبوع العربي البرمجة.

المخترعة الصغيرة جونير سامي شفيق

الأنشطة المدرسية المتعلقة بالاكتشاف

وإضافة والدتها: إننا كأسرة صغير مؤمنة بالتطوير العلمي والتكنولوجي فكان من الواجب علينا مشاركة "جونير" في الأنشطة المدرسية، حيث يمكن للطفل المشاركة في الأنشطة المدرسية المتعلقة بالاكتشاف والاختراع، مثل المسابقات العلمية أو الأنشطة الخارجية المنظمة بواسطة المدرسة، هذا يسمح للطفل بممارسة اهتماماته ومواهبه في إطار تعليمي منظم.

جونير سامي شفيق

سامي شفيق، والد الطفلة المخترعة جونير، قال اكتشفت نجلتي تحب البحث العلمي منذ نشأتها عن طريق عمل عدة أشياء منها عربية ومكنسة كهربائية حتي الوصول الي الصوبة الزراعية.

المشاركة في عملية الاكتشاف والاختراع

وتابع: لدي إيمان كامل بأن الأطفال يمكنهم المشاركة في عملية الاكتشاف والاختراع دون أن يؤثر ذلك على دراستهم إذا تم التوفيق بين الجوانب العملية والأكاديمية بشكل مناسب.

وجب على كل أسرة تعريف أبنائها فكرة "الموازنة بين الوقت"، حيث يجب على الطفل تخصيص وقت مناسب للدراسة والاستكشاف الاختراع، يمكن تحديد جدول زمني يومي أو أسبوعي يحتوي على فترات محددة لكل نشاط.

الدعم العائلي للطالب

ناهيك عن الدعم الأسرى، فيجب أن يحظى الطفل بدعم عائلته في رغبته في المشاركة في الاكتشاف والاختراع، ويمكن لأفراد العائلة توفير المساعدة والتشجيع وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأنشطة.

التوازن بين الدراسة والاكتشاف

ويمكن للأهل أو المعلمين توجيه الطفل وتقديم الدعم اللازم للتأكد من تحقيق التوازن بين الدراسة والاكتشاف، ويمكن تعزيز اهتمام الطفل بالاختراع والاكتشاف من خلال توفير الفرص للاستكشاف والتجربة في المجالات التقنية والعلمية، ويمكن الاشتراك في دورات تدريبية أو استخدام الموارد التعليمية عبر الإنترنت.

تشجيع الأطفال نحو الاكتشاف

وفي النهاية وجهت الطفلة "جونير" الشكر والتقدير لـ إدارة مدرستها التي دومًا تهدف إلى تشجيع الأطفال نحو الاكتشاف والابتكار، ولـ معلمتها الأستاذة شيماء خلف، بتوجيه التطوير التكنولوجي بإدارة ملوي التعليمية، التي طالما كانت تمد لها يد العون والدعم في كافة مشاركتها في المسابقات المختلفة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.