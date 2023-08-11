قانون حماية الملكية الفكرية، ضوابط نقل ملكية براءة الإختراع

قانون حماية الملكية الفكرية،

وضع قانون حماية الملكية الفكرية عددا من الضوابط لنقل ملكية براءة الإختراع كلها أو بعضها وفقا لهذا القانون.

ونصت المادة (٢١) على أنه

يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

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ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع وفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

قانون حماية الملكية الفكرية



ووضعت المادة (١٩) من قانون حماية الملكية الفكرية مدة الإعلان عن قبول براءة الاختراع وفقا لهذا القانون.



ولا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريًا خلال تلك الفترة.

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحصول على براءة الاختراع

قانون حماية الملكية الفكرية، والمادة (٤٤) من قانون حماية الملكية الفكرية شروط الحصول على براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات.



ومع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقًا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:

١- أن يكون الطالب قد أودع طلبًا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارًا من أول يناير ١٩٩٥.

٢- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.

٣- أن يكون الطالب حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتبارًا من أول يناير سنة ١٩٩٥.

٤- أن يكون الطالب حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

حماية الملكية الفكرية

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.

قانون حماية الملكية الفكرية، ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحًا من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.