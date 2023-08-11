الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على قائد لودر صدم شخص أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في القبض على قائد  "لودر" لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثًا إصابته التي أودت بحياته، بمدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص  تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثرًا بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيًا.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث السيارات على الطرق

بلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري
وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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أمن القاهرة مدينة نصر وزير الداخلية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر

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