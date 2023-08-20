الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

اسعار الشنط المدرسية،فيتو
اسعار الشنط المدرسية،فيتو

لم يتبق إلا أسابيع قليلة على دخول موسم المدارس ولعل ما يشغل الأسر المصرية الآن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد هي أسعار أدوات المدارس والتي يعد أهمها الحقيبة المدرسية  وتسهيلا على المواطنين قامت "فيتو" بجولة ميدانية في ثلاث مناطق مختلفة هي الأشهر لبيع.   

 

سوق العتبة

البداية كانت من سوق العتبة والذي يعد من أشهر الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون قبل بداية العام الدراسي لشراء مستلزماتهم من هناك فاسعار الشنط هناك علي حسب قول أحد الباعة الجائلين تبدأ من ٢٥٠ جنيها ل٢٧٠جنيها للمنتجات المحلية حسب الحجم والمقاسات بينما المستوردة تبدأ من ٥٠٠جنيه ل٤٨٠جنيها أيضا بحسب الحجم والمقاس


وعند بائع آخر تبدأ أسعار الشنط من ٣٥٠ جنيها و٢٨٠جنيها ل٢٠٠جنيه للمستورد "على حسب الحجم والمقاس" بينما تبدأ أسعار محلي الصنع من١٧٠ جنيها إلى ١٥٠ على "حسب الحجم والمقاس" ببنما شنط الأطفال "كي جي تو" تبدأ من ٧٥ إلى ٥٠ جنيها.


بينما قال بائع آخر أن الأسعار لدية تبدأ من ١٤٠ل١٧٠ وتصل إلى ٢٠٠جنيه للشنطة الواحدة على حسب الحجم والمقاس أما شنط الأطفال فتبدأ من ٨٥ جنيها وتصل ل١٠٠جنيه هذا بالنسبة للمحلي أما المستورد فالأسعار تبدأ من ٣٠٠ل٤٥٠ وتصل إلى ٥٠٠جنيه.

Advertisements

سوق الأزبكية

 في الأزبكية والتي تشتهر بكونها المرفد الثاني الذي يتوافد علية أولياء الأمور لشراء الحقائب المدرسية فبدت الأسعار متشابهة  فسعر الشنطة محلية الصنع تبدامن 150جنيها لتصل إلى 170 جنيها أما المستوردة فتبدأ من 450 جنيها لتصل إلى 520 جنيها على حسب الحجم والمقاس أما شنط الأطفال فمحلية الصنع  بيعت على 40 جنيها ووصلت ل50 على حسب الحجم والمقاس انا المستوردة فبدات من 70 ووصلت إلى 85 جنيها. 

منطقة وسط البلد 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

الأسعار في منطقة وسط البلد وتحديدا في رمسيس لم تختلف عن سابقيها حيث بدأت الأسعار تسير على وتيرة المنطقتين السابقتين فالشنطة محلية الصنع بدأ ثمنها من 170 جنيها ووصلت إلى 180 على حسب الحجم والمقاس أما الشنطة المستوردة فبدأ ثمنها من 480 إلى 490 ووصلت إلى 500 على حسب الحجم.

بينما بيعت شنط الأطفال (كي جي تو) على 60 جنيها بالنسبة للمحلي الصنع بينما بيع المستورد على 100 جنيه ووصل ل120.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الشنط المدرسية اسعار الادوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة اسعار شنط المدارس أسعار الكتب المدرسية بداية العام الدراسي الجديد اسعار الفجالة

مواد متعلقة

طلب مناقشة عامة بالشيوخ بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

الشرقية للدخان تكشف عن إجراء جديد لانتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو)

أخبار الاقتصاد اليوم.. شعبة السجائر تحدد الزيادة الجديدة فى الأسعار.. و100% ارتفاعا فى أسعار أدوات الجزارة

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

رغم إنفاق الملايين على الصفقات، رقم سلبي للهلال في الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية