أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

لم يتبق إلا أسابيع قليلة على دخول موسم المدارس ولعل ما يشغل الأسر المصرية الآن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد هي أسعار أدوات المدارس والتي يعد أهمها الحقيبة المدرسية وتسهيلا على المواطنين قامت "فيتو" بجولة ميدانية في ثلاث مناطق مختلفة هي الأشهر لبيع.

سوق العتبة

البداية كانت من سوق العتبة والذي يعد من أشهر الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون قبل بداية العام الدراسي لشراء مستلزماتهم من هناك فاسعار الشنط هناك علي حسب قول أحد الباعة الجائلين تبدأ من ٢٥٠ جنيها ل٢٧٠جنيها للمنتجات المحلية حسب الحجم والمقاسات بينما المستوردة تبدأ من ٥٠٠جنيه ل٤٨٠جنيها أيضا بحسب الحجم والمقاس



وعند بائع آخر تبدأ أسعار الشنط من ٣٥٠ جنيها و٢٨٠جنيها ل٢٠٠جنيه للمستورد "على حسب الحجم والمقاس" بينما تبدأ أسعار محلي الصنع من١٧٠ جنيها إلى ١٥٠ على "حسب الحجم والمقاس" ببنما شنط الأطفال "كي جي تو" تبدأ من ٧٥ إلى ٥٠ جنيها.



بينما قال بائع آخر أن الأسعار لدية تبدأ من ١٤٠ل١٧٠ وتصل إلى ٢٠٠جنيه للشنطة الواحدة على حسب الحجم والمقاس أما شنط الأطفال فتبدأ من ٨٥ جنيها وتصل ل١٠٠جنيه هذا بالنسبة للمحلي أما المستورد فالأسعار تبدأ من ٣٠٠ل٤٥٠ وتصل إلى ٥٠٠جنيه.

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سوق الأزبكية

في الأزبكية والتي تشتهر بكونها المرفد الثاني الذي يتوافد علية أولياء الأمور لشراء الحقائب المدرسية فبدت الأسعار متشابهة فسعر الشنطة محلية الصنع تبدامن 150جنيها لتصل إلى 170 جنيها أما المستوردة فتبدأ من 450 جنيها لتصل إلى 520 جنيها على حسب الحجم والمقاس أما شنط الأطفال فمحلية الصنع بيعت على 40 جنيها ووصلت ل50 على حسب الحجم والمقاس انا المستوردة فبدات من 70 ووصلت إلى 85 جنيها.

منطقة وسط البلد

الأسعار في منطقة وسط البلد وتحديدا في رمسيس لم تختلف عن سابقيها حيث بدأت الأسعار تسير على وتيرة المنطقتين السابقتين فالشنطة محلية الصنع بدأ ثمنها من 170 جنيها ووصلت إلى 180 على حسب الحجم والمقاس أما الشنطة المستوردة فبدأ ثمنها من 480 إلى 490 ووصلت إلى 500 على حسب الحجم.

بينما بيعت شنط الأطفال (كي جي تو) على 60 جنيها بالنسبة للمحلي الصنع بينما بيع المستورد على 100 جنيه ووصل ل120.