الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 125 كيلو لحوم ومجمدات فاسدة خلال حملة تفتيشية مكبرة بقنا

قنا، فيتو
قنا، فيتو

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الداودي أن الحملة التى شنتها المديرية بمدينة قنا نجحت فى ضبط ١٢٥ كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها ١١٧ كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة، و٨ كجم دواجن مجمدة، مشيرا الى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

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من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ان المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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