موعد مباراة إنتر ميامي أمام شارلوت بربع نهائي كأس الدوريات

يخوض النجم الأرجنتين ليونيل ميسي مباراة اليوم الجمعة، مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي أمام نظيره شارلوت في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الدوريات.

موعد مباراة ميسي مع إنتر ميامي أمام شارلوت

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة بتوقيت أمريكا، والثالثة ونصف فجر السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ميسي مع إنتر ميامي أمام شارلوت

تذاع المباراة عبر (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي.

كما نشرت قناة الكويت الرياضية على حسابها الرسمي على "تويتر" أنها ستبث مباريات إنتر ميامي قريبًا.

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وتألق ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي، منذ انتقاله إلى النادي الأمريكي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وسجل النجم الأرجنتيني ميسي حتى الآن 7 أهداف بقميص فريق إنتر ميامي.

وساهم ميسي في تأهل إنتر ميامي لربع النهائي بعدما تغلب فريقه بركلات الترجيح على دالاس في الجولة الماضية، وذلك بعد نهاية المباراة بتعادل إيجابي 4-4.

وافتتح ميسي التسجيل في تلك المباراة من تمريرة جوردي ألبا في الدقيقة السادسة، وبحلول الدقيقة 69 كان دالاس متقدمًا بنتيجة 4-2.

ومع ذلك حول إنتر ميامي الهزيمة لتعادل إيجابي، لتحسم المباراة في النهاية بركلات الترجيح لصالحه.

زيادة مشجعي إنتر ميامي

على جانب آخر، دفع انتقال ميسي إلى النادي الأمريكي إلى تزايد عدد المشجعين في الملاعب، وارتفع عدد المشاهدين عبر المنصة التي تبث كافة مباريات كرة القدم الأمريكية.

وانتقل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، حيث وقع مع النادي الأمريكي عقدا مدته عامين ونصف في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار براتب شهري يصل إلى 60 مليون دولار.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.

البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.

الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.

البرازيلي بيليه: 70 هدفا.

البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.