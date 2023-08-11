الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

45 مليون راكب نقلتهم السكك الحديدية خلال ثلاثين يوما

قطار، فيتو
قطار، فيتو

نقلت الهيئة القومية للسكك الحديدية ما يقرب من ٤٥ مليون راكب خلال الشهر الماضي، بواقع مليون ونص راكب يوميا.  

وقامت السكك الحديدية بإضافة عدد من العربات الجديدة والجرارات لرفع مستوى الخدمة. 

على صعيد آخر يتساءل عدد من الركاب عن طريق استبدال أو استرجاع قيمة التذاكر حال تراجع الراكب عن السفر.

ويحق للراكب وفقا لبعض القواعد إرجاع التذكرة، حيث يتم خصم نسبة من قيمة التذاكر، وفي حالات أخرى لا يتم خصم أي نسب.

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وذكرت هيئة السكك الحديدية، في بيان رسمي، أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، تتمثل في أنّه من الممكن إرجاع تذكرة القطار مع خصم 25% من قيمتها حال إعادتها قبل تحرك الرحلة بنحو 48 ساعة، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية شاملة، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، تتمثل في إرجاع التذكرة مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل السفر بنحو 24 ساعة.

وقالت هيئة السكك الحديدية: من الممكن إرجاع التذكرة واسترداد قيمتها كاملة حال تأخير القطارات، وحال تعطل جهاز التكييف بالقطار خلال الرحلة أو استبدال عربة من عربات القطار بعربة أدنى درجة يحق للراكب استرداد فرق التكييف من شباك حجز التذاكر، وحال رغبة الراكب استرداد فرق التكييف لابد أن يثبت رئيس القطار تعطل تكييف القطار خلال الرحلة.

وأضافت هيئة السكك الحديدية، أنّ طريقة استبدال أو إرجاع تذكرة القطار، يكمن في أنّه حال تعطل جهاز التكييف بالقطار بمحطة قيام الراكب، يحق له استرداد قيمة التذكرة كاملة دون خصم شيء، مؤكدة أن استرداد قيمة التذكرة يكون من شباك الحجز بالمحطات الرئيسية.

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