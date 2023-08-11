تمهيدًا لافتتاحه، إنشاء أول نقاط تفتيش أمنية على طريق تنيدة منفلوط (صور)

تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، موقع إنشاء أول نقطتي تفتيش (٢ كمين أمني ) لصالح مديرية أمن الوادي الجديد.

وذكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في بيان له اليوم الجمعة، أن المشروع تنفيذ وإشراف جهاز تعمير الوادي الجديد على طريق تنيدة منفلوط سعيا لتغطية الطريق بالخدمات الضرورية وتذليل أي عقبات تواجه هذا الغرض حرصًا على سلامة السادة المواطنين ودفعًا لعملية التنمية على أرض الوادي الجديد.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة الدفع نحو البدء في تشغيل طريق تنيدة منفلوط وتجهيزه بالخدمات اللازمة حرصا على سلامة المواطنين ودفعا لمسيرة التنمية على أرض المحافظة.

يذكر أن اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أكد قرب الانتهاء من محور “تنيدة-منفلوط” بالوادي الجديد وافتتاحه العام الجاري، ضمن خطة بناء الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد السلام، في بيان له، أن المحافظة حظيت بنصيب الأسد في إقامة وتطوير الطرق في عام 2022 - 2023 حيث تم تنفيذ طرق بطول 1600 كم لربط المحافظة مع كافة محافظات الجمهورية لسهولة الحركة في توزيع وتسويق جميع المنتجات الزراعية والغذائية ولجذب الاستثمار والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح اللواء هشام عبد السلام، أن محور "تنيدة-منفلوط" نفذ على 3 مراحل، الأولى بطول 48.5 كم من مطار الداخلة وحتى مركز بلاط، والمرحلة الثانية من مركز بلاط وحتى الكيلو 100 بطول 51.5 كم، وهذه المرحلة كانت صعبة للغاية حيث كانت تعلو عن مستوى الطريق 600 متر بطول 14 كم وتم إزالة كل هذه المنطقه بمتفجرات واختراق الطريق كما هو موضح بالإحداثيات المحددة ليكون صالح للسير دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه كان هناك تعديلات أخرى بطول 3.5 كم منحنيات خطرة تم تعديلها وإزالة كل هذه المنحنيات التي تعيق حركة السير، والمرحلة الثالثة الأكثر صعوبة وهي من الكيلو 100 وحتي الكيلو 300 يتوسطها منطقة الخرافش وهي منطقة صلبة للغاية وبها أحجار يصعب تخطيها إلا أنه اتخذ قرار سريع بتنفيذها يدويا بواسطة الشواكيش دون تفجيرات، وتمت على وجه السرعة الانتهاء منها وتخطيها تماما في وقت قياسي بطول 30 كم.

وقال مدير منطقة تعمير الداخلة، إن طريق «تنيده ــ منفلوط» سيكون شريان تنموي كبير يخدم آفاق التنمية الشاملة والعمران بالوادى الجديد بشكل كبير، باعتبار الوادى الجديد يمتلك مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للتعمير والزراعة والتنمية فى شرق العوينات وغرب الموهوب والداخلة، والطريق سيشجع قدوم المستثمرين لإقامة المشروعات الزراعية المتكاملة وتصدير المنتج دون عناء وتعب، لافتا الى أن جهاز تعمير الوادى الجديد بالداخلة يقوم بإقامة ١٩٢ وحدة سكنية ضمن إسكان الظهير الصحراوى بتكاليف تقارب ١٢٠ مليون جنيه وبالفعل بدأ العمل فيهما، هذه الأعمال تضاف إليها أعمال أخرى سيتم البدء فيها تباعا تضاف لجهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والعمران بالوادى الجديد.

و من جانبة قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة بدأت منذ فترة تنفيذ خطط لربط الأحياء السكنية القديمة مع الأحياء السكنية الجديدة بمختلف المدن من خلال مديرية الطرق بالمحافظة تخدم تطلعات التنمية، مشيرا إلى أن أعمالا تمت خلال تلك الفترة تعدت ٦٤ مليون جنيه إلى جانب أعمال رصف مناطق عين بشارة ودرب الطيارة بالخارجة.