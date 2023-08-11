تدريب الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية برياضة كفر الشيخ

يستعد الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية والشرطة وكليات التربية الرياضية المنضمين لمركز التأهيل بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لمرحلة جديدة في التدريبات المقدمة على مدار المدة الزمنية المحددة، نحو تحقيق حلم القبول بالكليات العسكرية وذلك ضمن النسخة الثالثة من المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يعمل على رفع اللياقة البدنية لدى المتقدم في أقل مدة ممكنة وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكريًا ورياضيًا، كما يؤهل البرنامج المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجيًا حتى الإتقان، مضيفًا أن البرنامج يتميز بتأهيل وتدريب المشاركين بشكل واقعي على الاختبارات ( البدنية، والنفسية، والهيئة من خلال متخصصين، مع الاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريب والتأهيل البدني والرياضي.

ويعلن مركز التأهيل برياضة كفر الشيخ، أن الفرصة متاحة للراغبين في التقدم والاشتراك فى المبادرة بالتوجه إلى مقر المديرية بحي الزهور الدور الثالث ويتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنيه قيمة الإشتراك الشهري وإحضار صورة الرقم القومي وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات، المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة تدريبات النسخة الثالثة متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، كما يمكنكم الاتصال على هاتف رقم 01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية، مدربي المبادرة بكفر الشيخ هم: الدكتور محمد شاكر مدرب اللياقة البدنية وكابتن محمد المصرى، كابتن محمد المعداوى مدربى السباحة، الدكتور حسام أبو سالم المعد النفسي.

من ناحية أخرى، انتهت لجنة المسابقات من مناقشة تقارير مراقبي مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع من عمر الدورى يوم الأحد المقبل، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدوري عقب انتهاء الأسبوع الثالث، الدوري فى نسخته العاشرة أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق محلة دياى تصدر المجموعة الأولى بسبعة نقاط، وشباس الشهداء تصدر المجموعة الثانية بتسعة نقاط، وفريق روينة بتسعة نقاط تصدر المجموعة الثالثة، أما عن المجموعة الرابعة كانت الصدارة لفريق الربع بستة نقاط.

وتستقبل ملاعب مراكز الشباب الأحد المقبل منافسات الدورى ومباريات الأسبوع الرابع من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة.