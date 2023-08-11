الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمطروح

انقلاب سيارة ، فيتو
انقلاب سيارة ، فيتو

أصيب  12 شخصا اليوم الجمعة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل في الكيلو 33 بطريق الإسكندرية مطروح.

وتم  الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت فيتو  على أسماء المصابين وهم " حازم محمد فهيم 19 سنة مصاب باشتباه pc وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ابراهيم محمد فهيم 18 سنة مصاب بجروح وكدمات، محمد حسن محمود 16 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وفارس عبدالعزيز زقزوق 15 سنة مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة، وشريف محمد كمال 17 سنة مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة، ومحمد حسام العراقي 23 سنة مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه".

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كما أصيب في نفس الحادث كل من يوسف حسام العراقي 13 سنة مصاب بجروح وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه pc، وحسام اسامه الماحي 17 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليسري وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، والسيد محمد عامر  38 سنة مصاب بجروح وكدمات، ومصطفي عبدالعظيم عامر 19 سنة مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج  وكدمات متفرقه بالجسم، واسلام محمد عبدالهادي 24 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد فتوح نوار 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وتقدم "فيتو" 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة                       
ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة
ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظًا في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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