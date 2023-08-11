الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (صور)

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

راغب علامة، أشعل  الفنان اللبناني راغب علامة الاجواء خلال حفلته الغنائية الضخمة في الساحل الشمالي، وسط حضور كبير من الجماهير.

وقدم راغب علامة باقة مميزة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره منها "اسمي حبيبك، اللي باعنا، طب ليه، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني، الذي تفاعل معاها الجمهور بالرقص والغناء معه.

راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (1)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (1)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (2)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (2)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (3)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (3)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (4)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (4)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (5)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (5)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (6)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (6)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (7)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (7)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (8)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (8)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (9)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (9)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (10)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (10)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (11)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (11)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (12)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (12)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (13)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (13)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (14)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (14)

وأحيا راغب علامة مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57 لعام 2023، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا متنوعًا.

 

حفل راغب علامة في قرطاج

وقدم راغب علامة باقة مميزة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره، منها "اسمي حبيبك، اللي باعنا، طب ليه، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني، أما نانسي فقدمت "ابن الجيران، ما تيجي هنا، ظبطت وخططت" وغيرها الكثير الكلاسيكي والحديث.

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ومؤخرا طرحت شركة "مزيكا" للفنان اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "فيه كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها في إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة، وهي إنتاج مشترك بين شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر و"back stage production".

راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (15)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (15)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (16)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (16)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (17)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (17)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (18)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (18)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (19)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (19)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (20)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (20)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (21)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (21)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (22)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (22)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (23)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (23)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (24)
راغب علامة يشعل حفل الساحل الشمالي (24)

وعبر راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة "مزيكا" برئاسة المنتج محسن جابر، مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات قديمة بينهما في الماضي.

 أغنية "فيه كتير حلوين"

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده الأسبوع الماضي ونشر مقطع من أغنية "فيه كتير حلوين" أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

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