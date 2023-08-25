قبل بدء العام الدراسي الجديد، آخر أسعار الأدوات المدرسية في المكتبات (فيديو وصور)

بدأ الآباء والأبناء معا يعدون العدة لموسم دراسي بات وشيكا، أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد 2023-2024 وأصبح الشغل الشاغل الآن لدى الأسر المصرية جميعًا هو شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

عدسة "فيتو" رصدت أسعار تلك الأدوات في جولة ميدانية لها وعرض متوسط الأسعار التي يتم طرحها الآن بالأسواق.

أسعار الأدوات المدرسية

في سوق الفجالة وهو المكان الأكثر شهرة لبيع هذه الأدوات بدت الأسعار متشابهة عند أغلب الباعة وأصحاب المكاتب فعلي سبيل المثال:



كشكول 60 ورقة يتراوح سعرة بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات على حسب الصنع

دستة كشاكيل 60 ورقة بدأت من 60 ووصلت إلى 70 جنيها

كشكول 80 ورقة بيع بـ15 جنيها

كشكول 240 ورقة بيع على 50 جنيها

دسة كراسات (20 كراسة) بـ60 حنيها

كراسة (60 ورقة) بـ10 جنيهات

كراسة (100ورقة) بيعت على 20 جنيها

دسة (10 كشاكيل) بـ55 جنيها

كشاكيل "مانيا" سلك الـ(100ورقة) بـ75 جنيها

كشاكيل (60 ورقة) بـ60 جنيها

كشاكيل (80 ورقة) بـ40 جنيها

دستة كشاكيل (10 كشاكيل) بـ65 بالنسبة للمحلي أما المستورد فبلغت الدستة الواحدة 100 جنيه



أما بالنسبة للأقلام فتم ببعها علي الأسعار الآتية:

قلم (ابربما ) ب2.5 جنيه والدستة بـ45 جنيها

قلم (روتو )3.5 جنيه والدستة بـ55 جنيها

قلم ( برافو) ب3.5 جنيه والدستة بيعت على 55 جنيها

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أما بالمنسبة للأدوات الصغيرة (ممحاة وبراية) فبدأت من خمس جنيهات ووصلت إلى 15 جنيها علي حسب الجودة والصناعة.

أما بالنسبة للأدوات الفنية (الألوان وكراسات الرسم والمساطر) فبدأت دستة أقلام الألوان من 10 جنيهات إلى 15 جنيها ووصلت لـ150 جنيها، على حسب الجودة والصناعة.

علبة ألوان محلي الصنع (12 لونا) 35 جنيها

علبة ألوان مستورد (12 لونا) بدأت من 75 جنيها ووصلت لـ85 جنيها

مجموعة كراسة رسم (28 ورقة 9 أسطر) 35 جنيها

مجموعة كراسة رسم (12 ورقة) 22 جنيها

مسطرة محلي الصنع 5 جنيهات

أما بالنسبة للمستورد فبيعت على 10 جنيهات

زيادة في إسعار الأدوات المدرسية عن العام الماضي

من جانبه يقول مصطفي أحد أصحاب المكاتب بسوق الفجالة: أسعار أدوات المدارس زادت الضعف عن العام الماضي وهو ما أضطر بعض أولياء الأمور لعدم شراء أدواتهم كاملة واضطروا للاستغناء عن بعض منها تحت ضغط الأسعار المرتفعة التي تباع بها تلك الأدوات.

وأضاف: " الأسعار زادت الضعف عن السنة إلي فاتت وأحنا حالنا وقف مفيش حد بيشتري لأن الناس ظروفها صعبة ومش معاها تشتري كل المستلزمات لأولادها فبتضطر تحت ضغط الظروف أنها تستغني عن الرفاهيات زي أدوات الرسم والانش بوكس وزمزميات المياه".

واستطرد قائلا "أي حاجة كانت بتتباع السنة إلي فاتت بجنية بقت دلوقتي تتباع بتلاتة وأربعة جنية"

إحدى أولياء الأمور أعربت عن غضبها الشديد إزاء الارتفاع الجنوني الذي شهدته الأدوات المدرسية هذا العام حيث قالت: “العام الماضي كانت الأسعار شبة معقولة مما أتاح لها شراء تلك المستلزمات لأبنائها دون شعور بالاستياء أما الآن فهي تشتري ب300 جنيه ما كانت تشتري العام الماضي ب100جنيه”.

واضافت:" أدوات المدارس السنادي بقت عبيء علي كل أولياء الأمور دحنا لسه بنقول يا مسهل أومال لما الدراسة هتبدا هنعمل إيه".

وتابعت: "لازم يكون في رقابة لأن الناس ظروفها صعبة ومش حمل استغلال أو أسعار زي دي ".