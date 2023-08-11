الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بـ لوك جريء، إطلالة جديدة لـ كارول سماحة في حفلها بمهرجان العلمين (صور)

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

Al Alamein Awards، تستقبل مدينة العلمين الجديدة الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards حتى 26 أغسطس الجاري.

وأحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ورفع الحفل شعار “كامل العدد.. sold out”.

وأطلت كارول بلوك صادم عكس جميع إطلالاتها الشهيرة بالبساطة والرقي والهدوء. وظهرت بلوك جريء واعتمدت على مكياج قوي يبرز ملامح وجهها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها أضواء الشهرة وسهرانين وشكرا واطلع في هيك وقلبي ليه حاسس كدة.

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ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم  الإعلامي عمرو أديب  المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية  للخوض فى مشاعر مع الشاعر الراحل".

 

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