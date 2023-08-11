رئيس مدينة طوخ الجديد: مكتبي مفتوح للجميع ولا مكان للمقصرين

عقد اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ أولى اجتماعاته بمجلس مدينة طوخ بجميع العاملين بالديوان العام للمجلس فى مستهل فترة رئاسته لوضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة بعد توليه المسؤولية على خلفية حركة المحليات الأخيرة قادمًا من مدينة دهب.

شدد “جميل” على أن خدمة المواطن أولًا ونحن هنا جميعًا فى مواقعنا لخدمة المواطنين ولا بدَّ للمواطن أن يشعر بتحسن الخدمات.



وأكد أن باب مكتبه مفتوح للجميع ولا مكان للمقصرين ومرحبًا بكل من يحب العمل وأن يده في يد الجميع للنهوض بمدينة ومركز طوخ.

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في وقت سابق أصدر وزير التنمية المحلية حركة محليات محدودة تتضمن 13 قيادة في عدد من المحافظات منها تعيين رئيس مدينة طوخ سكرتير عام مساعد محافظة السويس.



تأتي الخطوة في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية، وتعيين أحمد عبداللاه توفيق وزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد محافظة السويس، وتصعيد وجدي البهى الجروانى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الدقهلية وتعيين ماهر كامل هاشم رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية ومحمود ضياء الدين عيسى عفيفى من ديوان عام محافظة القاهرة إلى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية.

كما تم تعيين عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية، كما تضمنت الحركة المحلية كذلك تعيين محمد عبدالحميد سيد من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط وأحمد جميل عبدالله مهنا من رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية ونقل كل من أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية ومحمد أحمد أبوالحسن رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط إلى ديوان عام محافظة الجيزة.

وتم تعيين ياسر محمد حماية رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وممدوح محمود نديم رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ونقل هشام على إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية.