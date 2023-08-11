المصرية لنقل الكهرباء تخفض القيمة التعاقدية مع الشركة الصينية

خفضت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي القيمة التعاقدية مع الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق من 59 مليون إلى 18 مليون جنيه وذلك بحوالي الثلثين من القيمة المتعاقد عليها.

ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء على اعتماد تعديل قيمة أمر الإسناد المباشر رقم ( 38 ) والخاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 22 ك ف من نوع" xLPE" نحاس وكابلات الألياف الضوئية.

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ومن جانب آخر أكد مصدر بوزارة الكهرباء " لفيتو " إن المصرية لنقل الكهرباء خسرت هذا العام 1.8 مليار جنيه وثبت ذلك في مناقشة ميزانية العام المالي 2022/2023. وتم إعداد تقرير تمهيدًا لعرضه على الجمعية العامة للشركة.



وتشير المعلومات أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار عملاء الجهود حتى عام 2025 وارتفاع سعر الدولار كان سببا رئيسي في هذه الخسائر التي قدرت ب 1,8 مليار جنيه.

كما نجحت الشركة في تخفيض نسبة الفقد الفني إلى 3.4 في المائة بنسبة أقل من العام الماضي.