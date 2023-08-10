مؤسسة المورد الثقافي تعلن موعد تلقي طلبات الانضمام لبرنامج المنح الإنتاجية

أعلنت مؤسسة المورد الثقافي عن آخر موعد لتلقى طلبات الانضمام إلى برنامج المنح الإنتاجية للفنانين والأدباء تحت سن الـ35 سنة من المنطقة العربية لتقديم دورة عام 2024، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 13 أكتوبر 2023.

تقدم هذه الدورة 25 منحة، تصل قيمة منحة الأدب والموسيقى وفنون الأداء والفنون البصرية إلى 8,500 يورو، ومنحة السينما والفيديو إلى 13,000 يورو.

برنامج المنح الإنتاجية

يدعم هذا البرنامج الفنانين والأدباء تحت سن 35 سنة من المنطقة العربية من خلال تقديم منح لإنتاج مشاريعهم الإبداعية الأولى. تصل قيمة المنحة إلى 8500 يورو كحد أقصى في مجالات الأدب، والموسيقى، وفنون الأداء، والفنون البصرية، و13000 يورو كحد أقصى في مجال السينما والفيديو. يتم اختيار 25 مشروع سنويًا للحصول على المنح، 5 مشاريع في كل مجال فني. يسهم البرنامج في إعطاء فرصة للشباب لخلق أعمالٍ مبتكرة وفي تطوير أشكال جديدة للتعبير الفني والأدبي.

Advertisements

قدّم البرنامج ما يقارب 300 منحة لمبدعين من المنطقة العربية منذ إطلاقه في عام 2004.

هدف البرنامج

يهدف برنامج المنح الإنتاجية إلى دعم وتشجيع جيل جديد من الفنانين والأدباء الشباب من المنطقة العربية على إنتاج أعمال فنية وأدبية.

المجالات التي يدعمها البرنامج

فنون الأداء: تطوير وإنتاج عروض مسرح، رقص، وأداء.

الفنون البصرية: تطوير وإنتاج أعمال ومعارض وتجهيزات وكتب في مختلف مجالات الفنون البصرية من نحت وحفر وتصوير وتصوير ضوئي.

الأدب: كتابة ونشر الروايات والقصص ودواوين الشعر والنصوص المسرحية.

الموسيقى: إنتاج وتسجيل أعمال وفيديوهات موسيقية.

السينما/الفيديو: إنتاج الأفلام الروائية والوثائقية، القصيرة والطويلة ومتوسطة الطول، وأفلام التحريك والأفلام التجريبية وأعمال الفيديو. تُقدَّم المنحة للمشاريع في مرحلتي الإنتاج، وما بعد الإنتاج.