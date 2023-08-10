السجن 10 سنوات لسائق قتل زميله بسبب أولوية الركوب في أبو النمرس

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة سائق ت.م بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل زميله سائق بسبب أولوية الركوب في دائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وكانت بداية القضية لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين انتهت بمقتل الآخر، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض على المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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تفاصيل جريمة متهم هتك عرض طفلة

وفي قضية آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بهتك عرض طفلة بالسجن لمدة 10 سنوات عما نسب إليه، وألزمته بالمصاريف الإدارية في القضية رقم ١٧٥٤٨ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز الصف والمقيدة برقم ٤٤٩٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر سعيد برغش.

وكان المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار/ طارق حسنين كروم قد أحال المتهم ه.ص السن ١٨ سنه من شارع ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بالتهم المنسوب إليه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم ٢ / ٧ / ٢٠٢٢، بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة، خطف الطفلة م.ص بأن استغل حداثه سنها واستدرجها لمكان بعيد عن أعين المارة، اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، بجريمة هتك عرض طفلة.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد، ۱۳۹۸-۲، ٤،٣،۱/۲۹۰ من قانون العقوبات والمادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۰٨. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

شهادة الشهود في جريمة هتك العرض

وكشف الشاهد الأول خلال التحريات بأنه حال تواجده بجوار محل الواقعة سمع صوت استغاثة طفلة صغيرة فانتقل لحيث مصدر الصوت فأبصر المتهم يتعدي علي الطفلة، وحال بينه وبين الطفلة وسلمها إلى ذويها.

وقالت الطفلة خلال التحريات أنه حال ذهابها لشراء الحلوى، قام المتهم باقتيادها لمكان غير وجهتها وكم فمها وتعدي عليها، واستمر في ذلك إلى أن سمع الشاهد الأول استغاثتها وأنقذها.

تقرير مصلحة الطب الشرعي في القضية

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية المعثور عليها ببنطال الطفلة المجني عليها هي خليط اشتمل على بصمة وراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دم المتهم.