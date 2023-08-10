بنفيكا البرتغالي يتعاقد مع حارس منتخب أوكرانيا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الخميس، عن تعزيز حراسة مرماه بضم الحارس الدولي الأوكراني أناتولي تروبين، بموجب عقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وأوضح بنفيكا في بيان، أنه دفع 10 ملايين يورو لنادي شاختار دونيتسك للحصول على خدمات حارس المرمى مع وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون.

وأمضى أناتولي فولوديروفيتش تروبين (22 عاما)، مسيرته الرياضية بأكملها حتى الآن في شاختار دونيتسك، النادي الذي يوجد في مسقط رأسه.

ومثل تروبين منتخب بلاده 7 مرات، وكان جزءا من تشكيلة منتخب أوكرانيا في بطولة (يورو 2020).

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رئيس بنفيكا وإدارة الاتحاد السعودي

كشفت صحيفة "الرياضية"، أن نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات متقدمة مع دومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بنفيكا البرتغالي.

وكان صندوق الاستثمار الذي استحوذ على 75% من الأندية الأربعة الكبرى، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، قد أوصى شركات الكرة بالأندية السابقة، بضرورة التعاقد مع مدير تنفيذي أجنبي سبق له العمل مع نادِ شارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة إلى أن سواريز يعد من أبرز الأسماء الموجودة في أوروبا، نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها رفقة نادي بنفيكا البرتغالي، حيث سبق وأن تولى إدارة أقسام كرة القدم، تنمية الشباب، التسويق، المبيعات، المالية، الإدارة، تقنية المعلومات، البنية التحتية، الموارد البشرية، التخطيط والتحكُّم، والاتصالات والإعلام، كما حصل على درجة البكالوريوس في التقنية من جامعة باريس الفرنسية.