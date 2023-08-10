الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

استقبال محمود الخطيب رئيس الأهلي داخل الأكاديمية البحرية ( فيديو )

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك لحظات استقبال محمود الخطيب رئيس النادي أثناء زيارته للأكاديمية البحرية بالفرع الجديد بمدينة العلمين الجديدة.

وجاءت زيارة الخطيب الأولى لبحث سبل التعاون وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على المستوى الرياضي، ونال الخطيب ترحاب كبير من العاملين بالأكاديمية.

وحرص  الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن شرح كافة المنشئات الرياضية بالأكاديمية وطرق استفادة فرق النادي الأهلي بها في المرحلة المقبلة.

 

 

 

وتعتبر الأكاديمية مرشحة لاستضافة واستقبال معسكر الإعداد بفرق النادي المختلفة في الفترة المقبلة، وكان في استقبال الخطيب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

Advertisements

تفاصيل زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية 

وحضر اللقاء الدكتور مير عبد الفتاح حمزة - نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي والرقمنة،    الدكتور  نيفين محمد يوسف الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا - فرع العلمين، الدكتور  محمد نبيل الشايب - عميد شئون الطلاب فرع العلمين الدكتور  أحمد محمد غزال - المدير التنفيذي لرابطة الخريجين.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالكابتن محمود الخطيب، معربًا عن تقديره لتلك الزيارة، فيما أشاد رئيس النادي الأهلي بحفاوة الاستقبال.

واطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إمكانيات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة حيث استمع لشرح كامل مكونات الفرع والبنية التحتية والإنشائية، وأثني علي ما شهده من مجهودات داخل الفرع

 

وخلال اللقاء دارت مناقشات حول إمكانية التعاون المستقبلي بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والنادي الأهلي للرياضة البدنية بما يتوافق مع الرؤية المشتركة للجانبين.

 

 

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار- درع مجلس الأكاديمية  - للكابتن محمود الخطيب، وذلك تقديرًا واعتزازًا بزيارته رئيس النادي الأهلي لفرع مدينة العلمين الجديدة.

كما قدم الكابتن محمود الخطيب هدية تذكارية للدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محمود الخطيب الأهلي مدينة العلمين الجديدة لأكاديمية البحرية الدكتور مير عبد الفتاح حمزة

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

محمود الخطيب يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم في العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

رئيس الوزراء البريطاني يعيد بلاده للاتحاد الأوروبي بتغريدة خاطئة

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية