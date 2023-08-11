جرائم العنف الأسري، زوجة تقتل زوجها أثناء مشاجرة.. وتعترف: كان عايز يقتلني قتلته.. والنيابة تأمر بحبسها وتشريح الجثة

كل بيت وفيه مشاكله، ولكن أن تتحول المشكلة لجريمة فتلك هي الطامة الكبرى، واليوم منطقة كرادسة على موعد مع جريمة جديدة من جرائم العنف الأسرية بإقدام ربة منزل على طعن زوجها بسكين في منطقة أوسيم بسبب خلافات بينهما.

البداية كانت بخلاف بسيط بين الطرفين

اعترفت الزوجة خلال التحقيقات: بأنه وقعت مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدي عليها بالضرب.

وأضافت أنه أثناء محاولته التعدي عليه بسلاح أبيض تمكنت من استخلاص السلاح منه وقامت بالتعدي عليه بعدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

Advertisements

ربة منزل تقتل زوجها بأوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزلة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على المتهمة وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيقات النيابة في جريمة قتل ربة منزل لزوجها

وبعد الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تحفظ النيابة، وأمرت نيابة الجيزة بتشريح الجثة لكشف ملابسات الحادث وأسباب الوفاة، كما أمرت بسرعه إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها، وطالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وعن العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها علي ربة المنزل، يقول خالد رجب المحامي، إذا توفر عامل الدفاع عن النفس، يتم توصيف القضية علي نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة (245) «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره»، فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.

وأضاف: أما إذا ثبت أن القتل من غير سبق إصرار وترصد، يتم معاقبته وفق نص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".