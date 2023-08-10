الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

مناظرة جثة زوج قتل على يد زوجته في أوسيم

مناظرة جثة زوج، فيتو
مناظرة جثة زوج، فيتو

كشفت مناظرة جثة زوج قتل على يد زوجته في منطقة أوسيم بسبب خلافات بينهما، أن الجثة لذكر يبلغ من العمر ٣٥ عاما، مصابة بجروح وخدوش وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، بما تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته في الحال.

 

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وتقابل رجال المباحث بزوجة المجنى عليه وتبين أنها مصابة بجروح وخدوش وبسؤالها اعترفت بنشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى عليها بالضرب.

 

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وأضافت أنه أثناء محاولته التعدي عليه بسلاح أبيض تمكنت من استخلاص السلاح منه وقامت بالتعدي عليه بعدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

 

وتحفظ رجال المباحث على المتهمة وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مقتل سباك فى الوراق

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل حماه في منطقة الوراق، طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

وقال نجل الضحية: إن شقيقته على خلاف مع زوجها، وتدخل والده في محاولة لفض الخلاف، ولكن تطورت المشاجرة بينهم، قام خلالها المتهم بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا.

 

تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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منطقة أوسيم أوسيم ربة منزل تقتل زوجها بأوسيم قسم شرطة أوسيم النيابة العامة

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