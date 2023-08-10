الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء أسرة عاطل بعد العثور على جثته في مصرف بكرداسة

استدعاء أسرة عاطل،
استدعاء أسرة عاطل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة عاطل عثر عليه في مصرف بكرداسة، بعدما أقدم 6 أشخاص على خطفه وقتله وإلقاء جثته فى مصرف بكرداسة، لقيامه بالنصب على أحدهم.

 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بالعثورعلى جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عاطل. 

 

وكشفت التحريات  أن وراء ارتكاب الواقعة  6 أشخاص بدافع الانتقام، حيث إن  المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في امبابة، وبعد أن تأكد المتهم أنّ المجني عليه نصب عليه، اتفاق مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته. 

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 وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

 

مقتل سباك فى الوراق

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل حماه في منطقة الوراق، طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

وقال نجل الضحية: أن شقيقته علي خلاف مع زوجها، وتدخل والده في محاولة لفض الخلاف، ولكن تطورت المشاجرة بينهم، قام خلالها المتهم بالتعدى على الضحية بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا. 

 

تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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