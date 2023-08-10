الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

افتتاح البرنامج التدريبي للأطباء بالوادي الجديد (صور)

مركز حسن حلمي لتأهيل
مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ڤيتو

زارت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد يرافقها وفد من الأطباء الإسبان، اليوم الخميس، مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية، وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية.

حيث قام الوفد بتفقد العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.

Advertisements

ووجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.

كما تفقدت خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية وذلك كأحد نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبيين في نوفمبر الماضي.

 

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدي "الاتحاد المصري للرماية" و"الأطباء الأسبان"

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، إستقبلًا صباح اليوم،  اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية والوفد المرافق، للتنسيق بشأن إنشاء نادي للصيد والرماية بالمحافظة؛ استكمالًا لمشروع إنشاء نادي الهجن والتوسع في الرياضات التي تتلاءم مع طبيعة المحافظة، بالإضافة لوفد من الأطباء الإسبان الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية كأحد نتائج الزيارة السابقة للوفد الإسباني.

وقام المحافظ يرافقه وفد الاتحاد المصري للرماية بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة، والتي حظيت بإعجاب وإشادة كبيرة من الزوار، بالإضافة لتفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيثُ اطلع الوفد على العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد، مُشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة من خلال هذا الصرح المتكامل، وفي ختام الجولة قام رئيس الاتحاد المصري للرماية بغرس نخلة بحديقة "٣٠ يونيو" في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد البرنامج التدريبي الوادى الجديد حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد نائب محافظ الوادى الجديد

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية والأطباء الإسبان (صور)

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد تدريبات ابدأ حلمك بالوادي الجديد

حصر عمالة ودورات تدريبية ضمن خطة القوى العاملة بالوادي الجديد

حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي بإدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد الثقافة تنظيم أسبوع ثقافي جديد

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بالوادي الجديد

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بطريق العوينات بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام 2023 / 2024

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أربعة سجناء مقابل 6 مليارات دولار، تفاصيل اتفاق أمريكا وإيران بعد إعلانه رسميا

شعبة الدخان: جشع التجار وتسابقهم على تخزين السجائر سبب الأزمة وننتظر الحلول خلال أيام

بالأرقام، تفاصيل زيادة أسعار الفائدة على الودائع في بنكي مصر والأهلي

تسليم رأس بازوم، جنرالات النيجر يهددون إيكواس برد قاس (فيديو)

كرة اليد، مصر تواجه الدنمارك في نصف نهائي مونديال الناشئين

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

كيف تكون مودة آل بيت النبي بالشكل الصحيح؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية