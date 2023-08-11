الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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دين ودنيا

5 أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للميت

دعاء للميت, فيتو
دعاء للميت, فيتو

برغم أن القرآن الكريم لم يحفل بالكثير من الدعاء للأموات، إلا الآية الكريمة التي تقول"وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (10)". إلا أنه وردت في السنة النبوية الشريفة وأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم 5 أدعية مأثورة للدعاء للميت نوردها فيما يلي: 

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فضل الدعاء للميت

الدعاء ينفع الميت بإجماع المسلمين حيث يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

  1- التثبيت عند سؤال الملكين

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرباء الميت بالدعاء له عند القبر  بعد دفنه والدعاء له، حيث كان  يوصي أصحابه بالدعاء للميت بأن يثبته الله عند سؤال الملكين عملا بما روى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: (كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل).


2- رفع درجة الميت
يرفع الله الميت في الجنة درجة كلما دعا له ابنه بالرحمة والمغفرة، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن الله عز وجل، ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)،

3- غفران ذنوب الميت

 فقد  روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا؛ إلا شفعهم الله فيه).

دعاء للمتوفي قبل الدفن

 5 أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للميت

1- عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء لميت: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. رواه أحمد وأبو داود. 

2- وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على جنازة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. 

3- وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

دعاء للمتوفي قبل الدفن

4-  وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جنازة، فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود. 

5- ولأبي هريرة دعاء يقول فيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه الإمام مالك. والله أعلم.

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الدعاء للميت السنة النبوية احاديث النبي الدعاء القرآن الكريم

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