الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

تفاصيل اعترافات ربة منزل طعنت زوجها في أوسيم

زوجة تقتل زوجها،
زوجة تقتل زوجها، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام زوجة بقتل زوجها في أوسيم طعنا بالسكين أثناء محاولة الدفاع عن نفسها بسبب خلافات بينهما.

 

اعترفت الزوجة خلال التحقيقات بنشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدي عليها بالضرب.

 

أضافت أنه أثناء محاولته التعدي عليه بسلاح أبيض تمكنت من استخلاص السلاح منه وقامت بالتعدي عليه بعدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

 

ربة منزل تقتل زوجها بأوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزلة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحفظ رجال المباحث على المتهمة وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

شهدت منطقة أوسيم جريمة بشعة عندما أقدمت رب منزل على قتل زوجها طعنا بالسكين أثناء محاولة الدفاع عن نفسها بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمة.

ربة منزل تقتل زوجها بأوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزلة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

مقتل سباك فى الوراق

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل حماه في منطقة الوراق، طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

وقال نجل الضحية: أن شقيقته علي خلاف مع زوجها، وتدخل والده في محاولة لفض الخلاف، ولكن تطورت المشاجرة بينهم، قام خلالها المتهم بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا.

 

تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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