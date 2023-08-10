إصابة 5 أشخاص في حادث بالمنيا (صور)

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي بين قريتي تونا الجبل ودلجا.

Advertisements

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.