الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

كانون: تخفيض إنتاج الكاميرات الرقمية العادية والاتجاه للموديلات الاحترافية لهذه الأسباب

الكاميرات الرقمية،
الكاميرات الرقمية، فيتو

كشف  سوميش أدوكيا، المدير العام ل " كانون" وسط وشمال إفريقيا  عن ان كانون العالمية قد اتجهت لتخفيض  إنتاج الكاميرات الرقمية العادية  الصغيرة لأقصى حد بينما اتجهت لزيادة إنتاج الكاميرات الاحترافية  عالية الدقة بعد انخفاض الإقبال على الأولى بسب تشابه أدائها مع أداء كاميرات الهواتف المحمولة. 

 

الاتجاه لإنتاج الكاميرات الاحترافية 

وأوضح ان فترة كورونا كانت فترة فارقة فى ارتفاع مبيعات والاقبال على الكاميرات الرقمية ذات الإمكانات العالية بسبب الاتجاه الكبير لصناع المحتوى من اليوتيوبر والانفلونسر أو المؤثرين على توثيق الأحداث بواسطة كاميرات عالية الدقة وهو ما رفع من الإقبال على الكاميرات الرقمية بشكل كبير.

 

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وتابع: إنه لا يوجد اى نوع من انواع التنافس بين الكاميرا الرقمية وبين  الهواتف الذكية المزوده بكاميرا على الاطلاق كما يعتقد البعض موضحا أنه مع بداية ظهور الكاميرات المدمجة بالهواتف اعتقد الكثيرين ان الكاميرات الرقمية المستقلة فى طريقها للاختفاء ولكن على العكس تماما فقد ارتفعت مبيعات الكاميرات الرقمية بشكل كبير للغاية. 

 

وأضاف أن لكل من الكاميرات الرقمية المستقلة والكاميرات المدمجة بالهاتف استخداماتها فالاخير هى لتصوير اللحظات السريعة والسيلفى بشكل أكبر بدون اعتماد على الدقه فى حين أن الكاميرات الرقمية المستقلة هى لتوثيق الأحداث الهامة سواء على المستوى الشخصى كحفلات الزفاف مثلا او الأحداث الكبرى والهامة فلايمكن الاعتماد على الكاميرات المدمجة بالهواتف. 

 

وأشار إلى أن البكسل ليس كل شئ بالكاميرا وليس هو أساس جوده الصور فاهم شئ هو جودة العدسات والحساسات ودقه صناعتها وهو شئ لايتوفر بأغلب كاميرات الهواتف.

 

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ارتفاع أسعار الكاميرات 

 وكشف انه برغم ارتفاع أسعار الكاميرات الرقمية بشكل كبير للغاية داخل للسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة بسبب تذبذب أسعار الصرف لكن فإنه على عكس المتوقع فقد انتعشت المبيعات بنسبة 24 ٪ خلال 2023 رغم ان التوقعات كانت 15 ٪ فقط مرجعا ذلك لاتجاه الكثير من الشباب لصناعة المحتوى وايضا الاستثمارات الحكومية الكبيرة فى مجال البنية التحتية والتكنولوجية. 

 

يذكر أن كانون العالمية قد كشفت  عن  إطلاق مركز اتصال  لها فى مصر اليوم الخميس  10 أغسطس والذى  يعد الأول من نوعه  في وسط وشمال أفريقيا" ويساهم بشكل  في خلق العديد من  فرص العمل وتم اختيار مصر  لوجود  المواهب المحلية وذلك  في سوق مركز الاتصال المصري. 

 

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