بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بإيتاي البارود

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بداية الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بنكلا العنب بمركز إيتاي البارود بطاقة تصرف 7000 م3/يوم بتكنولوجيا (ASBR )، مشيرا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 9550 مترا مربعا، بتكلفة 168 مليون جنيه وتخدم قرى نكلا العنب وتوابعها بمركز ايتاى البارود، وعدد المستفيدين منها يصل إلى 60 ألف نسمة.



وأضاف نشأت أن هذا المشروع يخدم ويحسن جودة مياه بحيرة المنزلة وذلك للحفاظ علي هذه المجارى المائية من التلوث.



وأشار نشأت إلى أن قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، على رأس أولويات السيد رئيس الجمهورية.

وأشاد بالعمل والنظام وكذلك اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ومتابعة العمل في ظل الأجواء القاسية وطالبهم بسرعة إنجاز الأعمال لخدمة أهالينا بمركز إيتاى البارود، وقام بالمرور على قرى نكلا العنب وناقش خلالها مع أهالي البلدة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من الشركه في وصول مياه الشرب إلى جميع المنازل.

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معدلات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور كلا من الدكتور صلاح بيومى واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

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وشدد رئيس الشركة القابضة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل، والتنبيه على المقاولين باتباع الإرشادات والإجراءات الصحيحة، للحفاظ على العاملين والمواطنين، وتكثيف خطط التوعية التى تستهدف العاملين والمواطنين على حد سواء فى هذا المجال.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد، والخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدا دور لجان TSM فى المتابعة والتفتيش بشكل مخطط أو مفاجئ على محطات مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة حالة المحطات، والتأكد من اتباع إجراءات التشغيل القياسية، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى المحطات ومواقع العمل، وتوفير مهمات الحماية المدنية، ضمن خطة الشركة فى الحفاظ على الأصول وإطالة العمر الافتراضى لها.

وناقش معدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم، ومناقشة موضوعات الخطة الاستثمارية وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء شركات المياه بأهمية الاعتماد على المكون المحلى فى مجال صناعة مياه الشرب والصرف الصحى بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، فى إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة توطين الصناعة المحلية.

وأكد أهمية الالتزام بخطط الصيانة ووضع تصور لزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين شركات المياه بمختلف المحافظات للتعامل مع الأزمات.