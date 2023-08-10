أول صور لإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق السويس

حصلت فيتو على أول صور لواقعة إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق السويس وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة سوزوكي علي طريق السويس على البطيء اتجاه السويس وبعد بوابة الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي.

جوانب من الحادث

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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