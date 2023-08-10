الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

بدء التحقيق في إصابة 4 أشخاص بحادث على طريق السويس

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق السويس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسياره سوزوكي على طريق السويس على البطيء اتجاه السويس وبعد بوابة الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة  4 أشخاص  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار  النيابة العامة. 

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