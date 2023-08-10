إلهام شاهين تكشف لـ فيتو موعد انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "ألفريدو"

إلهام شاهين، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تبدأ تصوير مسلسلها الجديد “ألفريدو” يوم السبت المقبل.

وأضافت في تصريح لـ فيتو أن المسلسل يشاركها في بطولته عدد من الفنانين من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس تسلمها لتكريم خاص من مهرجان trés court الفرنسي.

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وعلقت على منحها هذا التكريم: "شكرا المهرجان الدولى للأفلام القصيرة التى تقيمه فرنسا على أرض مصر بالجامعة البريطانية بمشاركة 34 دولة.. فى دورته الـ25 عالميا.. والـ 8 على أرض مصر، مهرجان trés court يكتشف مواهب الشباب من خلال أفلامهم القصيرة.. تمنياتى لكل المشاركين بالتوفيق".

دراما رمضان

وفي وقت سابق أيضا كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن سبب عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي 2023.

وقالت إلهام شاهين خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي: "رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو".

وأضافت: "بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي".

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