الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إلهام شاهين تكشف لـ فيتو موعد انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "ألفريدو"

الفنانة إلهام شاهين،
الفنانة إلهام شاهين، فيتو

إلهام شاهين، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تبدأ تصوير مسلسلها الجديد “ألفريدو” يوم السبت المقبل.

وأضافت في تصريح لـ فيتو أن المسلسل يشاركها في بطولته عدد من الفنانين من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس تسلمها لتكريم خاص من مهرجان trés court  الفرنسي.

Advertisements

 

 وعلقت على منحها هذا التكريم: "شكرا المهرجان الدولى للأفلام القصيرة التى تقيمه فرنسا على أرض مصر بالجامعة البريطانية بمشاركة 34 دولة.. فى دورته الـ25 عالميا.. والـ 8 على أرض مصر، مهرجان trés court يكتشف مواهب الشباب من خلال أفلامهم القصيرة.. تمنياتى لكل المشاركين بالتوفيق".

 

دراما رمضان

وفي وقت سابق أيضا كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن سبب عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي 2023. 

 

وقالت إلهام شاهين خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي: "رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو".

وأضافت: "بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الهام شاهين الفنانة إلهام شاهين مسلسل ألفريدو الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

إلهام شاهين ورانيا يوسف وعلي ربيع في العرض الخاص لفيلم مستر إكس (صور)

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

قاضٍ مصري يفضح تزوير الإخوان للفيلم الوثائقي لمذبحة رابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية