القبض على الرابر سيكس ناين بتهمة عدم المثول أمام المحكمة

سيكس ناين، ألقي القبض على مغني الراب سيكس ناين- 6ix9ine، أمس الأربعاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، بتهمة عدم المثول أمام المحكمة، وتم حجزه في سجن مقاطعة بالم بيتش.

إلقاء القبض علي الرابر سيكس ناين- 6ix9ine

وأكد المحامي الخاص بالرابر سيكس ناين- 6ix9ine، أن المغني أطلق سراحه من الحجز بعد ساعات من اعتقاله، بكفالة بقيمة 2000 دولار.



وأن سبب القبض عليه، هو عدم مثوله أمام المحكمة، حيث كان يحب أن يحضر جلسة محاكمة، المتهمين الذين اعتدوا عليه في شهر مارس الماضي، ليحدثوا به إصابات خطرة، تمثلت في إصابات في فكه وأضلاعه وظهره، بالإضافة إلى الجروح والكدمات في جميع أنحاء جسده.



شخص ينتحل شخصية مغني الراب الأمريكي

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وفي سياق متصل، كشفت السلطات الكوبية، عن قيام شخص بانتحال شخصية مغني الراب الأمريكي الشهير تيكاشي سيكس ناين في هافانا.

وقالت السلطات الكوبية في بيانها:" إن أحد الأشخاص انتحل شخصيته في اليوم السابق، وألقى أموالًا على عدد من محبي المغني كانوا محتشدين أمام الفندق الذي ينزل فيه مغني الراب تيكاشي سيكس ناين".

وكان المغني قد نشر مؤخرا، عبر حسابه في "إنستجرام" مقطع فيديو يظهر فيه داخل مسبح في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الكوبية، وتوافد المئات من محبيه الكوبيين إلى الفندق؛ في محاولة لرؤيته.

وأشارت وزارة السياحة في بيان إلى أن "شخصين، أحدهما انتحل شخصية المغني، ألقيا أوراقًا نقدية على المحتشدين بطريقة غير لائقة واستفزازية".



السلطات الكوبية

وأكدت الوزارة أن الوقائع التي سُجلت لا علاقة للفنان تيكاشي سيكس ناين بها، لافتة إلى أن المغني "يواصل زيارته الخاصة للبلاد".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت، عبر مواقع التواصل تحركات لمحبي المغني المحتشدين أمام الفندق وحول إحدى السيارات.

وأشار عدد من محبي تيكاشي سيكس ناين، إلى أنهم رأوا المغني وهو يرمي أوراقًا نقدية من فئة الدولار على معجبيه.

مشاكل وقضايا سيكس ناين

وحظي مغني الراب الأمريكي باهتمام إعلامي كبير، حيث كان مصدرًا متكررًا للجدل لسلوكه على وسائل التواصل الاجتماعي والخلاف مع المشاهير الآخرين. في عام 2015، أقر بأنه مذنب بتهمة جناية استخدام طفل في أداء جنسي، وتلقى فترة اختبار مدتها أربع سنوات وأمر خدمة المجتمع لمدة 1000 ساعة في عام 2018، تم القبض عليه بتهمة الابتزاز والأسلحة والمخدرات، وتعهد بالذنب في تسع تهم بما في ذلك التآمر على القتل والسطو المسلح في فبراير 2019، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في ديسمبر 2019 بعد الشهادة ضد زملائه أعضاء Nine Trey Gangsters، ومع ذلك، تم إطلاق سراحه في وقت مبكر من أبريل 2020 (خلال جائحة فيروس كورونا 2019-2020 ) بعد مخاوف من تعرضه لـ COVID-19 بسبب حالة الربو، وبدلًا من ذلك تم وضعه في الإقامة الجبرية في الفترة المتبقية من ولايته.

من هو سيكس ناين

مغني الراب الأمريكي ولد في 8 مايو 1996، والمعروف مهنيًا باسم 6ix9ine تميزت موسيقاه بأسلوب عدواني من موسيقى الراب، في حين تتميز شخصيته العامة المثيرة للجدل بشعره المميز بلون قوس قزح، والوشم الواسع، والخلافات العامة مع زملائه المشاهير، والقضايا القانونية.

وأصبح مغني الراب معروفًا على نطاق واسع في أواخر عام 2017 بعد إصدار أغنيته الأولى " Gummo ". وكانت الأغنية ناجحة، وبلغت المرتبة 12 على Billboard Hot 100، وكانت معتمدة من البلاتين.



و أصدر تيكاشي 69 بعد ذلك ألبوم Mixtape Day69، والذي بلغ المرتبة الرابعة على لوحة 200، واحتوى على أغنيات " Kooda " و" Keke " و" Gotti "، وكلها تم رسمها على Hot 100.

و بعد ذلك ببضعة أشهر، أطلق أغنية " Fefe " الوحيدة التي ظهرت فيها مغنية الراب نيكي ميناج والمنتج Murda Beatz. يبلغ المرتبة الثالثة على Hot 100، وكان بمثابة الأغنية الرئيسية لألبومه الأول، Dummy Boy (2018).



وعلى الرغم من الاستقبال النقدي السلبي، ظهر Dummy Boy لأول مرة في المرتبة الثانية على Billboard 200.

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