هريدي نيوز، هيئة الأرصاد الجوية: مضطرين نرفع درجة حرارة الجو بسبب ارتفاع سعر البنزين!

علمت وكالة هريدي نيوز الإخبارية أن مؤتمرا صحفيا عقده رئيس هيئة الأرصاد الجوية أشار خلاله إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طقسا حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لرئيس الهيئة قائلا: هي ليه الهيئة سايبة الحرارة بتزيد للدرجادي بعكس المواسم السابقة؟



فرد عليه الوزير ساخرا: معلش إحنا مضطرين نرفع درجة حرارة الجو خلال الأيام القادمة بسبب ارتفاع سعر البنزين!