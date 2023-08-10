الخميس 10 أغسطس 2023
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ساخرون

هريدي نيوز، هيئة الأرصاد الجوية: مضطرين نرفع درجة حرارة الجو بسبب ارتفاع سعر البنزين!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدي نيوز الإخبارية أن مؤتمرا صحفيا عقده رئيس هيئة الأرصاد الجوية أشار خلاله إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طقسا حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

 

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لرئيس الهيئة قائلا: هي ليه الهيئة سايبة الحرارة بتزيد للدرجادي بعكس المواسم السابقة؟


فرد عليه الوزير ساخرا: معلش إحنا مضطرين نرفع درجة حرارة الجو خلال الأيام القادمة بسبب ارتفاع سعر البنزين!

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الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية رئيس هيئة الأرصاد الجوية سعر البنزين شديد الحرارة هريدي نيوز ساخرون

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