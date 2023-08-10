الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

منتخب الريشة الطائرة يحصد برونزية بطولة طاجيكستان الدولية

منتخب الريشة الطائرة،
منتخب الريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، توج أدهم حاتم الجمال وضحى هاني لاعبا المنتخب الوطني للريشة الطائرة، ببرونزية بطولة طاجيكستان الدولية والمقامة خلال الفترة من 7 وحتى 11 أغسطس الجاري.

وحصد الثنائي المصري الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط عقب الخسارة أمام الزوجي الكازاخستاني المكون من "ديمتري بانرين وكاميلا سامجلوفا" بنتيجة 0-2، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-18".

مشوار منتخب الريشة الطائرة

وكان ثنائي الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في البطولة الدولية بالفوز على الزوجي الأوزبكستاني بنتيجة 2-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-14".

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وكان أدهم الجمال على مقربة من إضافة ميدالية أخرى لمصر ولكن لم يحالفه التوفيق على مستوى الفردي بعدما وصل لربع نهائي البطولة الدولية قبل أن يخسر أمام بطل الهند بصعوبة بنتيجة 2-1، وهو ما تكرر مع زميلتها نور يسري والتي صعدت هي الأخرى لدور الثمانية قبل أن تصطدم بـ المصنفة الثالثة على البطولة وهي الكازاخستانية "فاطمة الزهراء كيشا" وتخسر بنتيجة 0-2.

10 ميداليات لمنتخب الريشة الطائرة 

وكان حقق منتخب الريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة "بارا بادمنتون" 10 ميداليات متنوعة أثناء مشاركتهم في بطولة إفريقيا المقامة بالعاصمة الأوغندية "كمبالا سيتي" خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو الجاري.

أنواع ميداليات منتخب الريشة الطائرة

وتوج لاعبو منتخب الريشة الطائرة 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزية وحيدة.

ويرأس بعثة منتخب مصر المشارك بالبطولة القارية شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

شيماء فهمي تتوج بذهبيتين

منتخب الريشة الطائرة، وحققت شيماء سامي ذهبية فردي السيدات تصنيف طبي "WH2"، كما أضافت اللاعبة نفسها ذهبية زوجي السيدات تصنيف طبي "Wh1/Wh2".

كما حصل زميلها محمد شعبان على ذهبية فردي الرجال تصنيف طبي "Su5"، وهو ما كرره زميله محمد حسن بعدما حصل على ذهبية فردي الرجال تصنيف طبي "Wh1/Wh2".

وفي السياق ذاته، حقق الزوجي المكون من عاطف عبد الكريم وشيماء سامي ذهبية الزوجي المختلط تصنيف طبي "Wh1/Wh2"، كما حصل محمد حسن وزميله عاطف عبد الكريم على ذهبية زوجي الرجال في منافسات تصنيف طبي "Wh1/Wh2".

منتخب الريشة الطائرة، وحصد عاطف عبد الكريم فضية الفردي في تصنيف "Wh1/Wh2"، وحصل محمد شعبان وزميله وليد العيسوي على فضية زوجي الرجال في منافسات تصنيف طبي "Su5"، كما حقق محمد شعبان فضية زوجي المختلط في تصنيف طبي "Su5"، وأخيرا كانت برونزية فردي الرجال من نصيب جون خالد في تصنيف "Sl4".

 

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