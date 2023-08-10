الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد إصلاح ماسورة مياه أمام الكلية الحربية

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوى.


وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن، مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

 

 

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رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه 

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الدفع بالمعدات والفنيين


وأشار م.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن،  مشيرًا إلى أن الكسر ترتب عنه انقطاع المياه عن منطقة (مساكن شيراتون، الملتقى العربى، بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر). 


وأضاف رئيس شركة المياه أنه يمكن للمواطنين المتأثرين بانقطاع المياه طلب الخط الساخن 125 الخاص بشركة مياه الشرب أو التواصل معها عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125

 

 

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