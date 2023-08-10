الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

من ضمنها علاج السرطان وقسطرة القلب

مدبولي يطمئن على موقف مخزون الأدوية الحيوية

مدبولي ورئيس الهيئة
مدبولي ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، فيتو

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات عمل الهيئة، في إطار دورها في دعم المنظومة الصحية.

 

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وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في توفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين.

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مدبولي يطمئن علي موقف مخزون ألأدوية الحيوية

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان خلال الاجتماع عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة الأخيرة، وذلك فيما يخص تعظيم الاستفادة من الأصول الطبية للدولة، ومنح أفضلية للمنتج المصري في توفير المستلزمات والمستحضرات الطبية.

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طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية

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بينها لعلاج السرطان، طلب إحاطة بشأن نقص بعض الأدوية وارتفاع أسعارها

كما تناول اللواء طبيب بهاء الدين زيدان الجهود التي ترتبط بتوفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، مؤكدًا نجاح تلك الجهود في الحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.

 

مدبولي يطمئن على موقف مخزون الأدوية الحيوية

وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أيضًا إلى موقف كفاية المخزون للأصناف الحيوية، مؤكدًا أنه يعكس مخزونًا آمنًا، من أصناف قسطرة القلب، وجراحات القلب والصدر، وأدوية الأورام، وأدوية مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، وأدوية التخدير، بالإضافة إلى مستلزمات كل من: الغسيل الكلوي، والرعايات، وزرع النخاع، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية.


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رئيس الوزراء الهيئة المصرية للشراء الموحد مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي

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