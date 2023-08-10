الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الإندونيسية

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية ونظيرته الإندونيسية،فيتو

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودى".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا وسبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.  

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزيري الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية، حيث حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة نحو تحقيق الاستقرار المنشود. 

من جانبها، أكدت الوزيرة الإندونيسية، أن بلادها تعول على الدور الهام الذى تلعبه مصر كعنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة، معربة عن أملها في استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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سامح شكري إندونسيا مصر

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