الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى في آخر أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات

اجتماع وكيل تعليم
اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ، فيتو

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، آخر امتحانات الدور الثاني للامتحانات  العملية والمعملية للدبلومات الفنية، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكدًا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأشار محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتشديد على  عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان، موجها الشكر لأعضاء غرفة عمليات الدبلومات الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول خلال فترة أعمال الامتحانات.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ امتحانات الدور الثاني غرفة العمليات الرئيسية محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم

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