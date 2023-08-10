الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محمود الخطيب يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم في العلمين الجديدة

محمود الخطيب يزور
محمود الخطيب يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم،فيتو

استقبل  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الخميس، بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وحضر اللقاء الدكتور مير عبد الفتاح حمزة - نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي والرقمنة،    الدكتور  نيفين محمد يوسف الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا - فرع العلمين، الدكتور  محمد نبيل الشايب - عميد شئون الطلاب فرع العلمين الدكتور  أحمد محمد غزال - المدير التنفيذى لرابطة الخريجين.

Advertisements

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالكابتن محمود الخطيب، معربًا عن تقديره لتلك الزيارة، فيما أشاد رئيس النادي الأهلي بحفاوة الإستقبال.

واطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  علي إمكانيات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة حيث استمع لشرح كامل مكونات الفرع والبنية التحتية والإنشائية، وأثني علي ما شهده من مجهودات داخل الفرع.

وخلال اللقاء دارت مناقشات حول إمكانية التعاون المستقبلي بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والنادي الأهلي للرياضة البدنية بما يتوافق مع الرؤية المشتركة للجانبين.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار- درع مجلس الأكاديمية  - للكابتن محمود الخطيب، وذلك تقديرًا واعتزازًا بزيارته رئيس النادي الاهلي لفرع مدينة العلمين الجديدة.

كما قدم الكابتن محمود الخطيب هدية تذكارية للدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار طقس الاسكندرية

مواد متعلقة

كرة اليد، الوقت الإضافي يحسم مواجهة مصر وجزر الفارو في مونديال الناشئين

طرح فيلم "أولاد حريم كريم" بجميع دور العرض، 30 أغسطس

صحة الفيوم تنظم ندوة عن مخاطر زواج الأقارب

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

نص أقوال الممرض المتهم بقتل طبيب الساحل

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 40.7% في شهر يوليو الماضي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيسي يوجه الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية