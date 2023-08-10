محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية والأطباء الإسبان (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية والوفد المرافق، للتنسيق بشأن إنشاء نادي للصيد والرماية بالمحافظة؛ استكمالًا لمشروع إنشاء نادي الهجن والتوسع في الرياضات التي تتلاءم مع طبيعة المحافظة، بالإضافة لوفد من الأطباء الأسبان الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية كأحد نتائج الزيارة السابقة للوفد الإسباني.

Advertisements

وقام المحافظ يرافقه وفد الاتحاد المصري للرماية بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة، والتي حظيت بإعجاب وإشادة كبيرة من الزوار، بالإضافة لتفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيثُ اطلع الوفد على العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد، مُشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة من خلال هذا الصرح المتكامل، وفي ختام الجولة قام رئيس الاتحاد المصري للرماية بغرس نخلة بحديقة "٣٠ يونيو" في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد "الثقافة" تنظيم أسبوع ثقافي

يذكر أن محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، التقي وفد وزارة الثقافة برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الفنان أحمد السيد منسق الوزارة لفعاليات عاصمة الثقافة المصرية وابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة المحافظة. وذلك لبحث الإعداد لتنفيذ أسبوع ثقافي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي ضوء اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣.

وتم الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، والدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى. كما اطلع المحافظ على نتائج برنامج "ابدأ حلمك" الجاري تنفيذه لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والعزف. كما بحث المحافظ الإعداد لافتتاح قصر ثقافة موط لإحياء الحركة الثقافية والفكرية من خلال الدور البارز لقصور الثقافة. وتنظيم ملتقى يستهدف المرأة بالمناطق الجغرافية الصحراوية.