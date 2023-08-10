صحة الفيوم تنظم ندوة عن مخاطر زواج الأقارب

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم ولجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث ندوة بالمركز الطبى بكيمان فارس عن خطورة زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية، بمشاركة أطباء من المركز القومى للبحوث بالتعاون مع المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم.

الفئات المستهدفة

استهدفت الندوة الشباب الراغبين فى إجراء فحص الزواج والمترددين على المركز الطبى وأيضا المستفيدين من خدمات المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى، لتوعيتهم لخطورة زواج الأقارب.

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فريق العمل

حاضر في الندوة فريق من أقسام معهد الوراثة البشرية وابحاث الجينوم بالمركز القومى للبحوث كل من، الدكتور علاء فايز، أستاذ الوراثة الجزيئية الطبية، الدكتورة عزة الزغبى إبراهيم، باحث بقسم الوراثة البشرية الخلوية، الدكتورة سها سمير عبد العزيز، باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية، الدكتور محمد بديع طاهر، باحث بقسم الوراثة الإكلينيكية، الدكتور أحمد نبيل عبد الفتاح، باحث مساعد قسم طب وتشخيص أمراض الجني.

قوافل طبية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة على مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن على أرض محافظة الفيوم، في كل القرى والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة.

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