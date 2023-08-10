الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة الفيوم تنظم ندوة عن مخاطر زواج الأقارب

المشاركون في ندوة
المشاركون في ندوة خطورة زواج الاقارب، فيتو

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم ولجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث ندوة بالمركز الطبى بكيمان فارس عن خطورة زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية،  بمشاركة أطباء من المركز القومى للبحوث بالتعاون مع المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم.

 

الفئات المستهدفة

استهدفت الندوة الشباب الراغبين فى إجراء فحص الزواج والمترددين على المركز الطبى وأيضا المستفيدين من خدمات المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى، لتوعيتهم لخطورة زواج الأقارب.

Advertisements

فريق العمل

حاضر في الندوة فريق من أقسام معهد الوراثة البشرية وابحاث الجينوم بالمركز القومى للبحوث كل من، الدكتور علاء فايز، أستاذ الوراثة الجزيئية الطبية، الدكتورة عزة الزغبى إبراهيم، باحث بقسم الوراثة البشرية الخلوية، الدكتورة سها سمير عبد العزيز، باحث بقسم الوراثة البيوكيميائية، الدكتور محمد بديع طاهر، باحث بقسم الوراثة الإكلينيكية، الدكتور أحمد نبيل عبد الفتاح، باحث مساعد قسم طب وتشخيص أمراض الجني.

 

قوافل طبية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وبلغ  إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ  المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة على مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن على أرض محافظة الفيوم، في كل القرى والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة.

الهيئة القومية لضمان الجودة توافق على اعتماد 18 مدرسة بمحافظة الفيوم

محافظة الفيوم تنفذ خطوات جديدة في مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مديرية الصحة بمحافظة الفيوم زواج الاقارب مخاطر زواج الاقارب اخبار الفيوم

مواد متعلقة

الهيئة القومية لضمان الجودة توافق على اعتماد 18 مدرسة بمحافظة الفيوم

محافظة الفيوم تنفذ خطوات جديدة في مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه الجديد

اعترافات صادمة للمتهم بقتل طفل الفيوم

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

نص أقوال الممرض المتهم بقتل طبيب الساحل

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 40.7% في شهر يوليو الماضي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيسي يوجه الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية